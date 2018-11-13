На Украине признали недействительными дипломы министра здравоохранения «Доктор Смерть»

Киев, 13 ноября. Дипломы о высшем образовании исполняющей обязанности главы украинского министерства здравоохранения Ульяны Супрун не действительны на территории Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

По ее словам, дипломы о высшем медицинском образовании Супрун не действительны и не признаны на Украине.

«Мы говорим о том, что на Украину залетают парашютисты. И вопрос не столько в образовании, сколько в понимании, экспертности, профессионализма, умении работать и видении стратегического будущего Украины. Она не соответствует этим критериям», — сказала Богомолец в эфире украинского телеканала NewsOne.

Депутат также добавила, что комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения поддержал четыре постановления об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и ее первого заместителя Александра Линчевского.

«Все решения комитета лежат в кабинете у председателя Верховной рады Андрея Парубия, однако он не вносит их в парламент, это блокируется», — добавила Богомолец.

Стоит отметить, что Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения Украины с июля 2016 года. За ее внешний вид и неудачи реформ украинского здравоохранения в народе ее прозвали «Доктор Смерть». Министр неоднократно делала заявления, вызывавшие недоумение и даже шок у специалистов.

В частности, «Доктор Смерть» предложила отказаться от «советской флюорографии», заявив, что «цивилизованный» метод анкетирования среди групп риска по туберкулезу будет «эффективнее». Позднее Супрун заявила, что танцы являются хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, призвав украинцев ежедневно уделять время этому занятию.