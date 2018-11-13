Совбез ООН проведет срочные консультации по сектору Газа

Нью-Йорк, 13 ноября. Постоянные представители Боливии и Кувейта запросили в ООН срочные консультации по ситуации в секторе Газа.

«Кувейт и Боливия запросили закрытую встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить сектор Газа позже сегодня», — сообщил источник в ООН журналистам РИА Новости.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что из сектора Газа было выпущено по Израилю не менее 450 ракет и минометных снарядов за прошедшие сутки. В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес 160 ударов по целям в Палестине.

Напомним, израильские военные также уничтожили штаб-квартиру ХАМАС в секторе Газа. Позже перемирие в секторе Газа возобновилось благодаря усилиям Египта.