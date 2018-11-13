МЧС не подтвердило слухи о трудоустройстве Пучкова

Москва, 13 ноября. МЧС России не подтверждает появившиеся в СМИ слухи о трудоустройстве бывшего главы ведомства Владимира Пучкова.

«МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова в министерство», — пояснили РИА Новости в министерстве.

Напомним, что Пучков руководил МЧС с 2012 по 2018 годы. Он ушел в отставку после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который случился в ночь на 26 марта и унес жизни 60 человек, включая 41 ребенка. Следователи полагают, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» имели место нарушение правил безопасности, халатность и даже коррупция.

Новым министром по чрезвычайным ситуациям стал Евгений Зиничев, который возглавил ведомство с 18 мая. До этого политик занимал пост в Совете безопасности России и работал замглавы ФСБ РФ.