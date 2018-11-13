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Редакция GQ объяснила скандальную обложку с «женщиной» года Сереной Уильямс

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Редакция GQ объяснила скандальную обложку с «женщиной» года Сереной Уильямс

Вашингтон, 13 ноября. Популярный мужской журнал GQ разметил на обложке фото бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс и объявил ее «женщиной» года.

23-кратная обладательница титулов на турнирах Большого шлема попала на одну из четырех обложек декабрьского номера издания и стала «Человеком года». Однако оформление именно этой обложки вызывало общественный резонанс.

Дело в том, что там размещено слово «мужчина» (man), а затем вместо него как-будто от руки написано «женщина» (woman), которое взято в кавычки.

«Серена Уильямс и так нередко становится объектом для издевок по половому признаку, — заметили пользователи Сети. — Это просто неуместно».

Редакция GQ объяснила скандальную обложку с «женщиной» года Сереной Уильямс

Редакции GQ пришлось объяснить этот дизайнерский ход. Они отметили, что это авторский стиль, и он никак не связан персонально с Уильямс.

«Надпись «женщина», написанная в кавычках и от руки, принадлежит дизайнеру Вирджилу Абло, который нередко использует этот прием в принтах на одежде, — констатировали представители популярного издания. — Именно он участвовал в разработке костюма для Серены на US Open».

Автор: Катерина Иванова
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