Редакция GQ объяснила скандальную обложку с «женщиной» года Сереной Уильямс

Вашингтон, 13 ноября. Популярный мужской журнал GQ разметил на обложке фото бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс и объявил ее «женщиной» года.

23-кратная обладательница титулов на турнирах Большого шлема попала на одну из четырех обложек декабрьского номера издания и стала «Человеком года». Однако оформление именно этой обложки вызывало общественный резонанс.

Дело в том, что там размещено слово «мужчина» (man), а затем вместо него как-будто от руки написано «женщина» (woman), которое взято в кавычки.

«Серена Уильямс и так нередко становится объектом для издевок по половому признаку, — заметили пользователи Сети. — Это просто неуместно».

Редакции GQ пришлось объяснить этот дизайнерский ход. Они отметили, что это авторский стиль, и он никак не связан персонально с Уильямс.