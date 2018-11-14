«Для наших детей денег нет, а для украинских убийц — есть»: болгары протестуют против лечения бойцов «Айдара»

В болгарском городе Хисаря у входа в санаторий «Калероя», входящий в состав Военно-медицинской академии министерства обороны Болгарии, собрались местные патриоты. Они пришли, чтобы выразить свое возмущение в связи с лечением в этом санатории украинских военнослужащих, раненных в Донбассе.

Когда в Болгарии узнали из Интернета, что в их стране лечат убийц гражданского населения, то вначале даже не поверили в эту поражающую своим цинизмом новость. Однако заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов признал, что еще с 2014 года в стране действует специальный фонд по организации лечения и реабилитации пострадавших украинских военнослужащих.

Интересно, что всего одиннадцать из 29 стран — участниц НАТО дают деньги на лечение украинских военных. Зато официально нейтральные Швеция и Япония финансируют выздоровление борцов с собственным народом. Кроме того, Атанас Запрянов сообщил, что фонд не ограничивается финансированием лечения бойцов ВСУ в Болгарии на базе Военно-медицинской академии в городе Хисаря. Организация также обучает персонал и предоставляет технику для медицинских центров на Украине.

Компетентные органы Болгарии отказываются сообщить, сколько денег они потратили и какое количество убийц гражданского населения поставили на ноги. Правда, еще в 2014 году на саммите руководителей стран НАТО в Уэльсе тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев объявил, что его страна даст на лечение бойцов ВСУ 255 тысяч евро, но этой суммой дело явно не ограничилось. Недавно было объявлено, что Болгарию посетят 300 раненых украинцев.

Судя по фотографиям в социальных сетях, в Хисаря лечатся бойцы национального батальона «Айдар». Именно в нем служила Надежда Савченко, это она и ее сослуживцы убили сотрудников ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Вообще, бойцы этого батальона совершили и совершают такое количество преступлений, что это вынуждены признавать даже те, кто поддерживает нынешний режим на Украине.

Из отчета управления верховного комиссара ООН стало известно, что уже к 25 июня 2015 года на военнослужащих батальона было заведено 110 уголовных дел за убийства, похищения и пытки тех самых жителей Луганской области, которых айдаровцы якобы «защищают от русской агрессии». 7 сентября 2014 года международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором указано, что бойцы батальона причастны к похищениям людей и неправомерным арестам; они также подозреваются в жестоком обращении, кражах, шантаже, вымогательстве и, возможно, казнях задержанных.

Даже в тылу, на территории Луганской области, подконтрольной украинским властям, батальон «Айдар» продолжал совершать преступления. К грабежам и похищениям с целью выкупа добавились захваты недвижимости и обстрел полицейских патрулей — об этом сообщалось на официальном сайте губернатора области. Там же описывалась интересная история: бойцы батальона захватили хлебозавод фирмы «УкрВереск», взвинтили цены на его продукцию и перекрыли подвоз хлеба из других регионов.

Поэтому появление в Болгарии таких «героев Украины» закономерно вызвало волну возмущения. Акцию протеста у санатория «Калероя» провели активисты движения русофилов «Петко Войвода». Перед входом в медицинское учреждение развевались флаги Болгарии, России и ДНР. Была организована небольшая фотовыставка о зверствах тех, кто поправляет здоровье за счет болгарского народа.

Прохожие были потрясены фотографиями убитых женщин и детей, которые были сделаны Любо Данковым, побывавшим в Донбассе. Звучали песни, посвященные борьбе ДНР и ЛНР за свою свободу. Участники акции скандировали айдаровцам: «Украинские фашисты — вон из Болгарии!», но те поспешно пробегали мимо и делали вид, что не понимают по-русски.

Попытки журналистов связаться с руководством санатория или с кем-нибудь из украинских военнослужащих успеха не имели. Зато свою позицию представителям СМИ объяснил организатор акции протеста Иван Милчев-Иванов.

«Мы хотим выразить свою гражданскую позицию и отметить моральную сторону происходящего, — сказал активист. — Мы получили информацию, что между Болгарией и Украиной есть договор о взаимопомощи, в силу которого мы должны до 2020 года принять в медицинских комплексах 300 человек. Украина не состоит ни в ЕС, ни в НАТО — о каком типе отношений идет речь? Что мы получаем от Украины взамен? Считаю, что людям, которые убивают мирных граждан, нет места в Болгарии!»

По словам Милчева-Иванова, санаторий, в котором поправляют здоровье бойцы «Айдара», стал недоступен для болгарских граждан.