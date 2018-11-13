Посольство РФ отреагировало на готовность Британии к «другим» отношениям с Москвой
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Лондон, 13 ноября. Российские дипломаты потребовали от Лондона установить уважительный диалог с Москвой вместо выдвижения политических ультиматумов. Об этом сообщается в заявлении посольства России в Великобритании.
«Требуется в первую очередь уважительный диалог. Готовности к нему с британской стороны мы не наблюдаем», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что складывается ощущение, что британское правительство действует с позиции разрушения двухсторонних отношений.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовила доклад, в котором сообщается, что Лондон готов «к другим» отношениям с Москвой.