Посольство РФ отреагировало на готовность Британии к «другим» отношениям с Москвой

Лондон, 13 ноября. Российские дипломаты потребовали от Лондона установить уважительный диалог с Москвой вместо выдвижения политических ультиматумов. Об этом сообщается в заявлении посольства России в Великобритании.

«Требуется в первую очередь уважительный диалог. Готовности к нему с британской стороны мы не наблюдаем», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что складывается ощущение, что британское правительство действует с позиции разрушения двухсторонних отношений.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовила доклад, в котором сообщается, что Лондон готов «к другим» отношениям с Москвой.