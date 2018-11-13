«Мне нужна энергонезависимость»: Гройсман поручил увеличить добычу газа на Украине

Киев, 13 ноября. Компании «Нафтогаз» и «Укргаздобыча» должны довести уровень добычи топлива на Украине до 20 миллиардов кубометров в год. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Владимир Гройсман, говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Украинский премьер отметил, что кабмин государства создал все необходимые условия для достижения показателей. Однако, по его словам, со стороны «Укргаздобычи» наблюдается «несколько формальный» подход к выполнению задач.

«Мне нужна энергонезависимость государства. И от наших действий сегодня зависит, как быстро мы этого достигнем», — цитирует слова Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

Напомним, компания «Нафтогаз» подала в суд на украинские власти из-за невыплаты долгов. Предприятие требует взыскать с Киева 6,6 миллиарда гривен (236 миллионов долларов), которые потеряло из-за отказа чиновников повышать тарифы на газ для населения. По словам представителей «Нафтогаза», компания просила руководство страны поднять цены на газ еще в 2015 году, однако Киев на это никак не отреагировал. Тем временем, с 1 ноября тарифы на этот вид топлива в стране выросли на 23,5% в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.