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Британия согласовала с ЕС соглашение по Ирландии

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Британия согласовала с ЕС соглашение по Ирландии

Лондон, 13 ноября. Великобритания в Евросоюз согласовали текст соглашения Ирландии, которое должно снять противоречия для последующего выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Договор предусматривает временное сохранение действие таможенных правил и общего рынка Евросоюза на территории всей Великобритании, включая Северную Ирландию. Это позволит не устанавливать таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, сообщает телеканал RTE.

Напомним, что Великобритания должна выйти из состава Евросоюза (Brexit) в марте 2019 года. Во время переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года, страна будет продолжать платить членские взносы в бюджет ЕС. Решение о Brexit было принято после референдума 2016 года, на котором большинство британцев высказались за выход из состава Евросоюза.

Несмотря на то, что процесс уже запущен, лейбористы по-прежнему выступают за проведение нового референдума.

Автор: Антон Соколов
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