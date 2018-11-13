«Социологи пляшут под дудку Киева»: стало известно, сколько украинцев считают Россию «агрессором»

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которым 63% украинцев считают Россию «агрессором», однако этим данным доверять не стоит, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Кроме того, согласно данным опроса, главными угрозами для Украины ее граждане считают экономический упадок, эмиграцию и нарастающую нищету.

Более половины украинцев — 59% — назвали упадок и массовый отъезд граждан за границу актуальными угрозами Украине. Еще 51% опрошенных отнесли к таковым нищету.

Основными проблемами общегосударственного масштаба 66% респондентов назвали конфликт в Донбассе, а 43% — коррупцию.

При этом 47% выступают за вхождение Украины в ЕС, а 31% хотят прекращения войны на юго-востоке страны с сохранением существующего состояния, в то время как 27% не против предоставления Донбассу федеративного статуса в составе Украины, а 17% опрошенных поддерживают продолжение военных действий.

«Я частично согласен с этими социологами в том, что война в Донбассе, коррупция, отток населения — это серьезные проблемы Украины. Но почему они не спросили об отношении украинцев к президенту и властям, которые это все допустили? Почему не спросили о вмешательстве извне?» — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

По мнению украинского политика, корень всех бед Украины заключается в том, что люди не знали, кого они привели к власти в результате Майдана.

«Это коррупционеры, воры, убийцы собственного народа. Но эта социологическая группа «Рейтинг» попыталась обойти самые острые углы и мягко описать ситуацию на Украине. И таким социологам, которые пляшут под дудку Киева, доверять нельзя. Я им не верю, а верю жителям Украины, которые столкнулись с настоящей социальной катастрофой из-за действий властей», — сказал Алексей Журавко.

Он уверен, что народ Украины доведен до отчаяния и не постесняется об этом рассказать настоящим социологам, а не тем, которых «кормит Киев на деньги, украденные у населения».