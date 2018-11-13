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Стало известно, когда выйдет заключительный сезон «Игры престолов»

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Стало известно, когда выйдет заключительный сезон «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 13 ноября. Стало известно, когда выйдет заключительный сезон нашумевшего сериала «Игра престолов». Телеканал HBO на своей странице в Twitter заявил, что это произойдет в апреле следующего года.

Восьмой сезон «Игры престолов» станет заключительным. Поклонники следят за развитием сюжета с 2011 года.

«Каждая битва. Каждое предательство, — анонсируют предстоящий сезон на телеканале. — Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона».

Ранее, в августе этого года, появилась информация о том, что релиз серий хотят отложить. Ответственный за специальные визуальные эффекты в сериале Джо Бауэр пояснил, что проект намерен претендовать на награды «Эмми» в 2020 году. Чтобы стать номинантом на этот приз, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года.

Ранее американский писатель Джордж Мартин раскрыл замысел саги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов».

Автор: Катерина Иванова
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