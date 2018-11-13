Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Греф прокомментировал идею передачи невостребованных вкладов государству

137
0 Оставить комментарий

Греф прокомментировал идею передачи невостребованных вкладов государству

Москва, 13 ноября. Инициатива с передачей невостребованных вкладов из банков в бюджет России подобна изобретению велосипеда. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, эта проблема уже законодательно урегулирована и определяется Гражданским кодексом.

«Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед. Есть понятие «бесхозяйного» имущества — определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек (путь)», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что не нужно изобретать ничего нового, подобная законодательная норма всегда действовала в России.

Напомним, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что парламентарии рассматривают возможность передавать из банков «невостребованные вклады» в бюджет РФ. Он подчеркнул, что «зависшие» средства на счетах оцениваются в миллиарды рублей, сообщает РИА Новости.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.