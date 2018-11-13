Белый дом отреагировал на иск CNN из-за «неконтролируемого» репортера

Вашингтон, 13 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа будет «энергично» защищаться в суде против иска телеканала CNN. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

«Нам сообщили, что CNN подал иск, оспаривая приостановку постоянного пропуска Джима Акосты. Это просто очередная похвальба со стороны CNN, и мы будем энергично защищаться против этого иска», — отметила она.

По словам официального представителя американского президента, причиной отмены аккредитации Акосты стало неприемлемое поведение журналиста во время пресс-конференций. Сандерс подчеркнула, что во время последнего брифинга корреспондент CNN завладел микрофоном и отказывался передавать слово своим коллегам. Пресс-секретарь Трампа заметила, что поведение Акосты никак не контролируется со стороны его работодателей, что создает неудобства не только сотрудникам Белого дома, но и другим журналистам.

Ранее администрация президента лишила аккредитации журналиста телеканала CNN Джима Акосты после того, как он вступил в перепалку с Трампом на последней пресс-конференции. Руководство CNN уже заявило о намерении подать иск против самого Трампа и его помощников.

Отметим, что телеканал CNN является одним из самых активных критиков президента США. Американский лидер неоднократно обвинял данный телеканал в производстве «фейковых новостей».