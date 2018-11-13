«Изменение картины мира»: Россия возобновляет связи с африканским студенчеством

Москва, 13 ноября. В России восстанавливают направление образовательной системы, в рамках которого студенты развивающихся стран могут получать образование в вузах РФ. Советский Союз наряду с США был лидером по обучению молодых специалистов из-за рубежа, что, кстати, обеспечило Москве прочные позиции во многих странах Азии и Африки. Например, выпускник Азербайджанского института нефти и химии Эдуарду душ Сантуш занимал пост президента Анголы с 1979 по 2017 год.

Обучение иностранных студентов было выгодным советской Москве, так как выпускники вузов очень быстро заняли высокие посты в своих государствах и стали членами политической элиты.

После 1991 года африканское направление в российской сфере образования потеряло свои позиции, однако сейчас активно восстанавливается. В Томском политехническом университете при участии Росатома открыли курсы для аспирантов Китая, Индии, Ирана, Ганы, Нигерии и Замбии.

Сотрудничество с африканскими странами крайне выгодно для России в свете нынешнего политического курса Москвы, считает член ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. По его словам, зарубежный студент всегда будет испытывать теплые чувства к стране, в которой получил образование, и к тем коллегам, с которыми он работал и учился.

«Любое образование — это изменение картины мира, ведь не один человек не приходит в университет, чтобы быть таким, как раньше. Там меняются взгляды, меняются ценности и предпочтения, а сам человек становится кем-то новым», — сказал Коктыш в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, вкладывается ли в образовательную программу политическая составляющая, или нет — культурный обмен пойдет на пользу России. Сейчас, отметил эксперт, восстановление связей с африканскими университетами нельзя назвать «мягкой силой», как это трактовалось во времена СССР. Но, тем не менее, это все же является эффективным инструментом влияния. А потому неудивительно, что Россия проводит подобный курс в сфере культуры, резюмировал Коктыш.