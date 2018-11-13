«Издевательство над близкими»: сын Талькова отреагировал на возобновление дела об убийстве отца

Москва, 13 ноября. Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. По данным ведомства, ранее потерпевшей в данном уголовном деле была мать Талькова однако она умерла в 2007 году. Теперь следователи признали потерпевшей вдову певца Татьяну Талькову.

Игорь Тальков — младший назвал странным и удивительным повторное расследование преступления, отметив, что не видит в этом смысла.

«Для меня эта новость тоже стала таким удивлением. Мне кажется, что опять хотят с народа сдоить негативных эмоций, потеребив старую рану. Это точно не связано с практической стороной расследования», — рассказал сын певца в комментарии Nation News.

Он также выразил мнение, что Следственный комитет не добьется результата, отметив, что эта ситуация больше похожа на «издевательство» над близкими и поклонниками артиста».

«Я больше чем уверен, что Следственный комитет ни к чему не придет», — добавил Тальков — младший.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года перед выступлением во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В 1992 году обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено концертному директору певца — Валерию Шляфману. Однако Шляфман покинул страну и уехал в Израиль, передает телеканал «360».