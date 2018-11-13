«Народ должен государству»: саратовскому депутату пришлось объясниться

Саратов, 13 ноября. Депутат городской думы Саратова от «Единой России» Николай Островский заявил, что это «народ должен государству», а не наоборот. Однако потом чиновник решил объяснить свое неоднозначное заявление.

Саратовское издание «Свободные новости» после скандала вокруг уже бывшей главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких провело опрос среди местных чиновников и жителей. Собеседникам журналистов предстояло ответить, должно ли государство что-либо своим гражданам.

«Государство должно народу? Это народ должен государству, — поделился мнением Островский. — Если народ будет давать государству, то и государство крепким будет».

Его заявление вызвало неоднозначную реакцию общественности. Некоторые предположили, что он поддержал позицию Глацких, которая заявила, что «государство ничего не должно» молодым людям, так как не «просило рожать».

«Они привязываются к выступлению этой дамы, которая сказала, что ничем не обязано вам государство, — уточнил политик. — Есть разница между «обязано» и «должно»?»

Саратовский депутат заметил, что, по его мнению, он должен государству, так как оно его вырастило и выучило.

«Теперь я должен государству, — констатировал он. — Считаю, что если мы все нормально работаем, то только его укрепляем. Мы друг другу должны».

Он также подчеркнул, что не разделает позицию Глацких, и оно ему не понравилось.