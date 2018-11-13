Глава СЖР: Ситуация с задержанием в США главреда USA Really Малькевича может повториться

Федеральное агентство новостей продолжает следить за реакцией общественности на скандальную историю с задержанием в США и многочасовым допросом сотрудниками ФБР российского журналиста, главного редактора проекта USA Really Александра Малькевича, который также является общественным деятелем — он первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

На возмутительный инцидент жестко отреагировали в МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство выпустило специальное заявление, в котором выразило свое возмущение, назвав задержание журналиста «очередным свидетельством кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о США».

В то же время Союз журналистов России, который по уставу должен защищать права российских работников СМИ, достаточно сдержанно отреагировал на эту историю, только проинформировав читателей своего сайта о случившемся. Почему от Союза журналистов РФ не последовало официального заявления с оценкой происшедшего, Федеральное агентство новостей спросило у председателя СЖР политического обозревателя Владимира Соловьева.

«Мы все и я лично хорошо знаем Александра Малькевича, — отметил Соловьев в комментарии корреспонденту ФАН. — Мы часто общаемся на разнообразных площадках, в том числе в Общественной палате, где Малькевич возглавляет отделение по СМИ. Мы все были возмущены, узнав, что наш коллега задержан в США. У нас на сайте Союза журналистов были сообщения и о том, что он задержан, и о том, что он освобожден. И мы, конечно, будем следить за развитием этой ситуации».

Соловьев ответил также на вопрос, почему все-таки не последовало более сильной реакции — в виде официального заявления СЖР.

«К счастью, Малькевича достаточно быстро отпустили, — отметил собеседник ФАН. — Но, если бы ситуация с его задержанием затянулась, мы бы, естественно, выступили с заявлением. Мы в таких случаях всегда выступаем с официальным заявлением, и его подхватывают международные журналистские организации: Европейская федерация журналистов, Международная организация журналистов, ОБСЕ — у них есть отделение по свободе печати. Все они, как правило, нас поддерживают. Но в данном случае вопрос с Малькевичем был достаточно быстро разрешен, все закончилось благополучно, и он смог вылететь из США. Так что, на наш взгляд, сейчас делать какие-то серьезные жесткие заявления уже не стоит. Но надо четко понимать, что такие случаи возможны, и обращать внимание коллег, отправляющихся в Соединенные Штаты, что ситуация может повториться».

Напомним, несколько дней назад в Соединенных Штатах сотрудниками ФБР был задержан и подвергся весьма изощренному допросу российский журналист Александр Малькевич — главный редактор USA Really, дочернего проекта Федерального агентства новостей. На задержание Малькевича жестко отреагировал российский МИД, а также многие коллеги-журналисты.