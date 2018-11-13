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Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit на техническом уровне

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Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit на техническом уровне

Лондон, 13 ноября. Власти Великобритании и ЕС достигли соглашения по Brexit на техническом уровне. Об этом сообщает британский телеканал Би-би-си.

По данным телеканала, 14 ноября правительство Великобритании проведет чрезвычайное заседание, в ходе которого может быть одобрен текст окончательного соглашения по Brexit.

Если британский кабинет министров поддержит текст соглашения, то 24-25 ноября в Брюсселе может состояться саммит, в ходе которого Лондон и Брюссель утвердят финальную версию соглашения по Brexit.

Напомним, переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. К настоящему моменту переговоры между Брюсселем и Лондоном не принесли результатов. Наибольшую неопределенность вызывают экономические и торговые вопросы. При этом итоговый документ о будущих отношениях между Великобританией и ЕС должен был быть согласован к началу осени, а к концу марта 2019 года Великобритания должна окончательно выйти из состава ЕС.

Автор: Артем Никулин
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