«Мужики, лучше беднее, но на свободе»: Лукашенко дал совет чиновникам
Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновникам следует избегать коррупционных схем.
Лукашенко сравнил коррупцию с ржавчиной, «которая съедает все». Белорусский президент подчеркнул, что поэтому с первого дня президентства борется с коррупцией.
«Сколько бы я ни ;говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — подчеркнул Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, он не будет защищать тех, кто замешан в незаконных махинациях.
«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», — подытожил президент Белоруссии.
Он подчеркнул, что белорусы никогда не простят начальникам взяточничества, казнокрадства, а также различных коррупционных проявлений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.