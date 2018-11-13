«Мужики, лучше беднее, но на свободе»: Лукашенко дал совет чиновникам

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновникам следует избегать коррупционных схем.

Лукашенко сравнил коррупцию с ржавчиной, «которая съедает все». Белорусский президент подчеркнул, что поэтому с первого дня президентства борется с коррупцией.

«Сколько бы я ни ;говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — подчеркнул Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, он не будет защищать тех, кто замешан в незаконных махинациях.

«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», — подытожил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что белорусы никогда не простят начальникам взяточничества, казнокрадства, а также различных коррупционных проявлений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.