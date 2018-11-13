Если Кадыров позвонит: Книга рекордов готова приехать в Чечню к отжавшемуся 4105 раз мальчику

Пятилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт удивил даже продвинутых кроссфитеров и отжался рекордные 4105 раз за два часа. Спортивный подвиг записали на видео и отправили в Книгу рекордов России — отечественный вариант Книги рекордов Гиннеса. Но там рекорд отклонили, попросив повторить. С этим проблем не будет, заявили Федеральному агентству новостей в Чечне.

«Для ребенка не то чтобы 4000, а даже 100 отжиманий — это тяжело, — сказал ФАН вице-президент знаменитого чеченского спортивного клуба «Ахмат» Ислам Дацаев. — Сделать 4000 отжиманий тяжело и сложно даже взрослому, а тут пятилетний мальчик! Конечно, это огромное достижение в спортивном направлении».

Рахим Куриев пообещал установить рекорд и отжаться больше 4000 раз без перерыва, не нарушая технику выполнения, еще 1 августа этого года в своем аккаунте в Instagram. Да-да, у пятилетнего спортсмена уже есть Instagram, которому позавидует и взрослый атлет: в нем Рахим демонстрирует рельефный пресс, развитые мышцы, поперечный шпагат на двух автомобилях — на радость Жану-Клоду Ван Дамму.

Парню потребовалось два часа 25 минут на 4105 отжиманий, но в Книге рекордов спортивный прорыв не засчитали. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Кононенко подтвердил ФАН, что Рахиму Куриеву отказано в установлении рекорда из-за некорректного выполнения упражнений — по ходу отжиманий мальчик несколько раз отвлекался, а также переставлял ладони, чтобы передвигать счетные палочки.

«Решение будет принято после повторного выполнения упражнения: он должен отжиматься без отрыва ладоней от пола», — объяснил условия для рекорда Станислав Кононенко.

За Рахима уже высказался лидер Чечни Рамзан Кадыров, которому мальчик посвятил свое выступление.

«У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжаться по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать», — написал Кадыров на своей странице в соцсети, узнав о заявке на рекорд.

Как утверждают в редакции Книги рекордов России, для повторной заявки достаточно видеодоказательства, но в некоторых случаях возможно присутствие ее представителей при установлении рекорда.

«Если Рамзан Кадыров позвонит и пригласит приехать на фиксацию рекорда, мы, конечно, отказываться не будем», — заявил ФАН главный редактор Книги рекордов России.

Впрочем, в Чечне утверждают, что Рахим станет национальным примером и без официального рекорда. Его 4000 отжиманий для этого уже достаточно.

«Мы восхищаемся любыми достижениями представителей нашего народа — и не только в спортивной сфере, — сказал ФАН Ислам Дацаев. — Мы ставим таких людей в пример и вдохновляем детей и молодежь на то, чтобы они достигали таких же результатов. У нас нет особых секретов воспитания, мы просто учим мальчиков быть мальчиками, а девочек — быть девочками. И с малых лет мальчики у нас растут в строгости, никогда на руках их не таскаем — мужчина с детских лет сурово растет. Поэтому, наверное, он и вырастает таким, что хочет чего-то достичь. Я думаю, Рахим свой рекорд еще побьет и не раз».

В Книге рекордов России есть и другие рекорды по отжиманиям. Например, отжимания в вертикальной стойке на шести пальцах рук, выполненные Максимом Чурсановым, и отжимания на большом пальце руки с отягощением — в его же исполнении. Ждем среди этих рекордов пятилетнего атлета из Чечни.