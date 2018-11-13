«Если человек не понимает»: ФССП предлагает расширить уголовную ответственность за неисполнение решений судов

Москвичка Анастасия Тыкыл-Оол уже год пытается найти своего полуторагодовалого сына, которого выкрал его отец и увез в Туву. Мать выиграла суд, но бывший муж не спешит возвращать ребенка. Подобных историй в России десятки. Больше всего из-за родительского конфликта страдают дети.

«Все наши усилия и весь инструментарий, который мы сегодня имеем, не позволяют исполнить это решение суда, — рассказал репортеру Федерального агентства новостей директор Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации Дмитрий Аристов. — Это длится годами, ребенок подрастает, забывает мать. Чем дальше откладывается процесс передачи, тем он более травматичен для ребенка».

За девять месяцев 2018 года на рассмотрении приставов находился 1 миллион производств по требованиям неимущественного характера. Больше 600 из них касаются передачи детей. Исполнением закончилось 424 таких производства. Чтобы вернуть ребенка законному опекуну, приставам приходится проводить целые поисковые операции. Но даже после исполнения решения суда горе-родители нередко скрывают ребенка снова.

«В данном случае мы предлагаем рассмотреть возможность введения уголовно-правовой нормы: за злостное неисполнение судебного решения неимущественного характера, в данном случае по порядку общения с ребенком, привлекать должников в том числе и к уголовной ответственности. Мы предупреждаем один раз, второй, привлекаем к административной ответственности. Но, если человек не понимает, мне кажется, надо вводить меры более серьезного воздействия», — считает Дмитрий Аристов.

Проблемы принудительного исполнения наказания в России обсуждают члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Совета Федерации, представители ФССП, министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Самые острые вопросы озвучил заместитель министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов.

«До настоящего времени не решен вопрос с однозначной идентификацией должников исполнительных производств, что влечет списание денежных средств с граждан, которые не являются должниками. Остается неурегулированным порядок электронной реализации имущества должников. В ряде субъектов РФ в порядке эксперимента реализация имущества происходит в форме электронных торгов, и она показывает свою эффективность. Однако единые правила и критерии отбора электронных площадок на законодательном уровне не установлены», — сообщил Алу Алханов.

Еще одна больная тема — снос самовольно возведенных и аварийных домов. Из 11 тысяч таких исполнительных производств выполнено не больше двух. За злостное уклонение от сноса директор ФССП предложил ввести уголовную ответственность.

«Например, физическим лицом построен многоэтажный дом на участке, который не соответствует требованиям эксплуатации. Он угрожает и соседним зданиям, и самим жителям. Но нарушители укрываются, не хотят исполнять решение суда. Поэтому, я думаю, меры уголовно-правовой превенции должны побудить их исполнять данные документы», — рассказал репортеру ФАН Дмитрий Аристов.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции готовит девять законопроектов, которые призваны предоставить социальную защиту должникам и облегчить труд приставов. По словам депутатов, нагрузка на ФССП растет с каждым годом.

«За девять месяцев текущего года в территориальных органах ФССП находилось 72,3 млн исполнительных производств. Прогноз до конца года — до 100 млн таких документов, — отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. — При этом в отчетный период возбуждено 40,5 млн исполнительных производств».

В ФССП предложили упростить порядок взыскания административных штрафов до трех тысяч рублей и оповещать граждан о ходе исполнительного производства с помощью СМС-сообщений, а также на портале государственных и муниципальных услуг. По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, россиян нужно обучать работе с государственными электронными ресурсами, а приставов поощрять материально.

«В настоящее время уровень социальной защищенности судебных приставов значительно уступает уровню социальной защищенности военнослужащих, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, что, в свою очередь, приводит к большой текучке кадров, создает предпосылки и условия для возникновения в том числе и коррупционных рисков, совершения должностных преступлений», — отметила сенатор.

Прежде чем озвученные предложения примут форму законодательных инициатив, участники встречи должны заручиться поддержкой экспертов и общественников. Для этого при комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы создана специальная рабочая группа.