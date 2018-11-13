«Освободиться от ига США»: в Госдуме рассказали, зачем Европе единая армия

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости создать европейский Совет Безопасности. По словам лидера ФРГ, «только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене». Также Меркель поддержала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что вопрос создания собственных действующих механизмов безопасности в Европейском союзе назрел уже давно.

«Необходимо провести деоккупацию Европы!» — убежден депутат.

По его словам, после ликвидации организации Варшавского договора и последовавшего за этим вывода советских войск в Европе произошел перекос сил в сторону США.

«Мы ослабили со своей стороны контроль над Европой, а США наоборот усилили. И в настоящее время американцы полностью контролируют безопасность в Европе, экономику, медиа и другие сферы общественной жизни», — подчеркнул собеседник ФАН.

Однако, как отмечает парламентарий, такое положение дел невыгодно самим европейцам. И подобные инициативы глав Германии и Франции полностью укладываются в эту стратегию «деоккупации Европы».

«Поэтому здравые головы в Европе уже давно задумывались над тем, что надо освободиться от этого «американского ига». Европе необходимо создать собственную армии, и, что более важно, необходимо восстановить политический суверенитет, чтобы не было давления со стороны заокеанского «старшего брата», — добавил Морозов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что поддерживают идею создания единой Европейской армии. По словам французского лидера, это позволит ЕС перестать зависеть от США в военном плане, а также даст защиту от самих американцев на случай военной агрессии.

Президент США Дональд Трамп в ответ напомнил Макрону, что во время Второй мировой войны Франция сдалась немцам, будучи не в силах самостоятельно отразить вторжение на свою землю.