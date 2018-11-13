По примеру ПАСЕ: Пушков рассказал, как Давос теряет Россию

Москва, 13 ноября. Из-за поддержки персональных санкций Давосский форум рискует потерять всю Россию, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило о том, что на форум в Давосе не будут допущены бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин. В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что, если Швейцария не пересмотрит свои планы, то Россия откажется от участия в мероприятии.

Пушков предупредил Давос об угрозе потери России из-за потакания санкционным спискам. Он также обратил внимание, что с момента ухода РФ с площадки для обсуждения экономических и других важных вопросов форум потеряет статус международного.

«По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур, — констатировал российский сенатор в социальной сети. — Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным».

По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур. Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 13, 2018

Ранее председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не поедет на Давосский форум, если в нем не будут участвовать представители России.

Напомним, Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, а также политические лидеры, общественные деятели и журналисты. На форуме обсуждаются мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.