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СМИ узнали о подготовке к кадровым чисткам в Белом доме

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СМИ узнали о подготовке к кадровым чисткам в Белом доме

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности увольнения главы аппарата Белого дома Джона Келли. О возможных кадровых перестановках сообщает ABC News, ссылаясь на источники.

По информации телеканала, причиной снятия с должности может стать «увеличившаяся дистанция» между Келли и Трампом.

Отметим, что своих мест также могут лишиться глава аппарата офиса вице-президента Ник Айерс и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Слухи о готовящейся отставке Нильсена ранее подтвердили источники газеты Washington Post. Они утверждают, что политик покинет свой пост уже в ближайшие недели, поскольку его деятельность в рамках иммиграционной политики не оправдала ожидания президента. И теперь Трамп хочет найти человека, который будет разделять его политические взгляды, пишет издание. В настоящее время Нильсен якобы занимается поиском нового места работы.

Автор: Антон Соколов
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