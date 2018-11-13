В Совфеде в ответ на прогноз о предновогоднем обвале рубля гарантировали падение доллара

Аналитический отдел Райффайзенбанка прогнозирует, что к концу года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей, сообщает РБК.

Специалисты банка подчеркивают, что при сохранении текущей стоимости барреля нефти и курса национальной валюты сальдо текущего счета в ноябре-декабре должно составить порядка 12,5 миллиарда долларов и этой суммы будет недостаточно для выплат России по внешнему долгу (сумма составляет 14,3 миллиарда долларов).

«Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций не привело к укреплению рубля, можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами», — говорится в прогнозе.

В начале осени Центробанк не стал закупать доллары и евро на открытом рынке из-за серьезных скачков курса национальной валюты, а закупка долларов создает спрос на них, что еще больше ослабляет рубль. Вместо этого ЦБ предоставляет Минфину валюту из своих золотовалютных резервов.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей поспешил успокоить россиян и заявил, что все прогнозы «намеренно создаются для понижения или повышения курса валют».

«У нас спекулятивный рынок валюты, поэтому любой прогноз работает на понижение или на повышение курса. Райффайзенбанк в данном случае не исключение, он известный игрок на валютной бирже, поэтому я бы не слушал такие прогнозы. Что же касается реальной отметки, то тут все может быть, хотя общий тренд говорит о том, что в ближайшие три месяца изменений не произойдет. Кроме того, с ценой на нефть это никак не связано, это связано с другими факторами, о которых не хочу говорить, чтобы самому не выступать с прогнозами», — пояснил сенатор.

При этом член Совета Федерации добавил, что за тремя более-менее стабильными месяцами последует январь, во время которого стоит ожидать как раз снижения стоимости иностранной валюты.

«Хочу успокоить граждан России, январь — это всегда месяц падения курса доллара. Связано это с тем, что нужно платить налоги и фирмы, которые хранят свои деньги в валюте, вынуждены продавать ее, чтобы заплатить по счетам. Поэтому январь — это всегда месяц падения доллара. Вот это я могу точно гарантировать», — заключил Калашников.

Напомним, главный экономист и заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач ранее сообщал, что курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций.