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Госдума рассмотрит законопроект о праве врио губернатора направлять нового сенатора в СФ

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Госдума рассмотрит законопроект о праве врио губернатора направлять нового сенатора в СФ

Москва, 13 ноября. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который позволит врио губернатора направлять нового члена Совета Федерации. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор напомнил, что в настоящее время порядок наделения полномочиями нового члена Совета Федерации в период действия полномочий временно исполняющего обязанности главы региона в законодательстве отсутствует. Однако внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнениях в закон о порядке формирования Совета Федерации позволит решить этот вопрос.

«Поправки позволят урегулировать порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации временно исполняющим обязанности главы региона», — сказал Клишас.

По его словам, поправки будут внесены в восьмую и девятую статьи закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ».

Автор: Артем Никулин
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