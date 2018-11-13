«Проблемы возникают из-за безграмотности»: региональных чиновников научат общаться с народами России

Москва, 13 ноября. В России необходимо уделить внимание подготовке специалистов, занятых в реализации национальной политики в регионах и на муниципальном уровне. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя итоги прошедшего в Ханты-Мансийске Совета по межнациональным отношениям под председательством президента РФ Владимира Путина.

По словам Гильмутдинова, сейчас в Госдуме ждут поручений Кремля по итогам заседания. Депутат отметил, что многие проблемы в регионах возникают из-за недостаточной квалификации чиновников.

«Не секрет, что многие из сегодняшних проблем в нашей области возникают из-за безграмотности людей на местах. Скажем, приходит чиновник на праздник, организованный представителями того или иного народа России, и вдруг называет этот народ диаспорой. А люди в этом регионе всю историю вместе жили, какая тут диаспора? Обижаются», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

После подобного заявления о диаспорах, отметил депутат, уровень доверия к чиновнику со стороны народа упадет. Гильмутдинов признал, что на муниципальном уровне зачастую принимают несправедливые решения в пользу представителя какой-либо национальности. Подобные инциденты перерастают в межнациональные конфликты.

Депутат считает, что региональных чиновников необходимо научить общаться с малыми народами. Представителей власти необходимо готовить к работе в регионах, чтобы у них складывалось четкое понимание — где в теме межнациональных отношений можно навредить или принять неверное решение. Ильдар Гильмутдинов уверен, что в рамках подготовки кадров будут созданы специальные образовательные программы. Сейчас необходимо подготовить научно-методический материал для практической работы в данном направлении.

В интервью Федеральному агентству новостей Гильмутдинов также оценил итоги прошедшего в России этнографического диктанта. Средний балл по стране составил 56, лидерами по знаниям стали Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Татарстан. По мнению депутата, необходимо улучшить результат. Для этого нужно проводить серьезную системную работу с молодежью. Он отметил, что в России уже существуют площадки, где представители юного поколения могут лучше узнать о культурных особенностях народов.

«Это площадки, на которых молодежь из разных регионов общается, узнает друг друга. Начинает понимать, чем отличаются ингуш от чеченца или бурят от калмыка», — сказал Гильмутдинов.

Парламентарий считает, что в стране необходимо создавать масштабные программы, которые давали бы людям возможность ездить по своей стране и изучать ее. Тогда и уровень знаний в сфере этнографии станет выше.