Меркель рассказала о зависимости Европы от российского газа

Берлин, 13 ноября. Евросоюз зависим от российского газа, однако необходимо диверсифицировать источник поставок. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте.

По ее словам, Германия планирует отказаться от использования угля, а для этого необходимо использовать больше газа в переходное время, поэтому импорт газа должен быть диверсифицированным.

«Мы не можем исключить Россию из числа источников», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что Европа не может вообще не зависеть от российского газа и отметила, что Германия планирует построить терминал для приема сжиженного газа.

Также Меркель вновь подчеркнула, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера энергоносителя.