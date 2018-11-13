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Меркель рассказала о зависимости Европы от российского газа

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Меркель рассказала о зависимости Европы от российского газа

Берлин, 13 ноября. Евросоюз зависим от российского газа, однако необходимо диверсифицировать источник поставок. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте.

По ее словам, Германия планирует отказаться от использования угля, а для этого необходимо использовать больше газа в переходное время, поэтому импорт газа должен быть диверсифицированным.

«Мы не можем исключить Россию из числа источников», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что Европа не может вообще не зависеть от российского газа и отметила, что Германия планирует построить терминал для приема сжиженного газа.

Также Меркель вновь подчеркнула, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера энергоносителя.

Автор: Денис Коробейников
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