Без указаний из Москвы: в РПЦ прокомментировали решения УПЦ по Константинополю

Собор епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, признав его решения по Украине недействительными.

По итогам состоявшегося во вторник в Киеве заседания Собор епископов УПЦ заявил, что решения Вселенского патриархата относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и не имеющими канонической силы.

«В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории», — сказано в постановлении УПЦ.

Там же говорится, что решение о снятии анафемы с лидеров двух раскольнических украинских церквей — это «следствие искаженного толкования православных канонов». Приняв его, Константинополь сам встал на путь раскола, заявили в УПЦ.

В связи с этим клирики УПЦ приостанавливают евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а миряне — участие в таинствах, совершаемых в храмах Константинопольского патриархата.

Кроме того, УПЦ подчеркнула, что «процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости», и заявила о невозможности своего присоединения к автокефальной церкви Украины.

Комментируя Федеральному агентству новостей это решение Собора епископов УПЦ, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Александр Пелин подчеркнул, что «епископы УПЦ принимали его самостоятельно, без каких-либо указаний из Москвы, как пытаются выставить это на Украине».

«Удивительно, что президент Украины Петр Порошенко, который сначала пообещал участвовать в сегодняшнем собрании епископов УПЦ, в итоге на него не приехал, хотя там поднимались очень важные для верующих украинцев вопросы. Это дает повод думать, что украинские власти не уважают выбор огромного количества верующих людей на Украине», — сказал отец Александр.

Он также отметил, что епископы и митрополиты УПЦ принимают решения, руководствуясь мнением православных украинцев.

«Украинская православная церковь — это церковь самостоятельная, и ее решения — самостоятельные. В своих решениях она опирается лишь на мнение верующих. А поведение людей, которые находятся в расколе, скажем так, не очень честное и достойное. Как правило, они уходят из канонической церкви из-за каких-то серьезных нарушений канонов, о которых становится известно. Будь то, к примеру, беспорядочные связи или алкоголизм», — заметил собеседник ФАН.

По его мнению, и поведение Вселенского патриарха справедливо вызывает сомнения и возмущения.