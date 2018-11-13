Без указаний из Москвы: в РПЦ прокомментировали решения УПЦ по Константинополю
Собор епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, признав его решения по Украине недействительными.
По итогам состоявшегося во вторник в Киеве заседания Собор епископов УПЦ заявил, что решения Вселенского патриархата относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и не имеющими канонической силы.
«В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории», — сказано в постановлении УПЦ.
Там же говорится, что решение о снятии анафемы с лидеров двух раскольнических украинских церквей — это «следствие искаженного толкования православных канонов». Приняв его, Константинополь сам встал на путь раскола, заявили в УПЦ.
В связи с этим клирики УПЦ приостанавливают евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а миряне — участие в таинствах, совершаемых в храмах Константинопольского патриархата.
Кроме того, УПЦ подчеркнула, что «процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости», и заявила о невозможности своего присоединения к автокефальной церкви Украины.
Комментируя Федеральному агентству новостей это решение Собора епископов УПЦ, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Александр Пелин подчеркнул, что «епископы УПЦ принимали его самостоятельно, без каких-либо указаний из Москвы, как пытаются выставить это на Украине».
«Удивительно, что президент Украины Петр Порошенко, который сначала пообещал участвовать в сегодняшнем собрании епископов УПЦ, в итоге на него не приехал, хотя там поднимались очень важные для верующих украинцев вопросы. Это дает повод думать, что украинские власти не уважают выбор огромного количества верующих людей на Украине», — сказал отец Александр.
Он также отметил, что епископы и митрополиты УПЦ принимают решения, руководствуясь мнением православных украинцев.
«Украинская православная церковь — это церковь самостоятельная, и ее решения — самостоятельные. В своих решениях она опирается лишь на мнение верующих. А поведение людей, которые находятся в расколе, скажем так, не очень честное и достойное.
Как правило, они уходят из канонической церкви из-за каких-то серьезных нарушений канонов, о которых становится известно. Будь то, к примеру, беспорядочные связи или алкоголизм», — заметил собеседник ФАН.
По его мнению, и поведение Вселенского патриарха справедливо вызывает сомнения и возмущения.
«Пришел человек со стороны и начал судить о той жизни, которая есть внутри Украины. Это не совсем верно. И те епископы, которые назначены Фанаром, не знают ситуации внутри страны, не знают реального положения дел.
Они пытаются политически воздействовать на жизнь верующих. Воздействие политических сил на трансформацию традиционных религиозных институтов вызывает большие опасения», — заключил Александр Пелин.