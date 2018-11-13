Из сектора Газа выпустили почти 500 ракет по Израилю

Иерусалим, 13 ноября. Не менее 450 ракет и минометных снарядов были выпущены по Израилю из сектора Газа за последние сутки. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ответ ЦАХАЛ поразил 160 целей в Палестине, четыре из которых оказались стратегическими военными объектами.

«В ходе возглавляемой ХАМАС широкомасштабной атаки было засечено 460 ракетных запусков из сектора Газа по Израилю, более 100 запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН сообщал, что израильские военные уничтожили штаб-квартиру ХАМАС в секторе Газа. Во вторник палестинские боевики сообщили о прекращении огня. Достижение перемирия стало возможным благодаря посредническим усилиям Египта.

11 ноября израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа. Во время рейда в районе города Хан-Юнис были убиты семеро кассамовцев (членов группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама»), в том числе один из их полевых командиров. При перестрелке погиб подполковник израильского спецназа. Еще один израильский офицер был ранен.