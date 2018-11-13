Чубайс назвал условие для участия в Давосском форуме

Москва, 13 ноября. Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не поедет на Давосский форум, если в нем не будут участвовать представители России.

В компании передали слова председателя правления об участии в форуме в Давосе. Чубайс отметил, что ранее у него не было определенности относительно участия в мероприятии.

«После сегодняшнего заявления премьер-министра позиция однозначная — если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду», — объявил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ране заявил, что Россия не будет принимать участие на Давосском форуме, если Швейцария не допустит на встречу бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, как ранее передавало издание Financial Times.