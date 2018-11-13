Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Чубайс назвал условие для участия в Давосском форуме

277
0 Оставить комментарий

Чубайс назвал условие для участия в Давосском форуме

Москва, 13 ноября. Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не поедет на Давосский форум, если в нем не будут участвовать представители России.

В компании передали слова председателя правления об участии в форуме в Давосе. Чубайс отметил, что ранее у него не было определенности относительно участия в мероприятии.

«После сегодняшнего заявления премьер-министра позиция однозначная — если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду», — объявил он.

Чубайс назвал условие для участия в Давосском форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ране заявил, что Россия не будет принимать участие на Давосском форуме, если Швейцария не допустит на встречу бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, как ранее передавало издание Financial Times.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.