Профицит федерального бюджета РФ с начала 2018 года составил 3,6% ВВП

Москва, 13 ноября. Профицит федерального бюджета России с января по октябрь 2018 года составил 3,022 триллиона рублей или 3,6% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов России.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2018 года объем доходов бюджета достиг суммы в размере 15,804 триллиона рублей, из них 7,222 триллиона рублей составили нефтегазовые доходы, а ненефтегазовые — 8,582 триллиона рублей. Расходы бюджета составили 12,782 триллиона рублей, из которых 3,873 триллиона рублей были направлены на выполнение социальных обязательств государства.

Более трех триллионов рублей были потрачены на финансирование национальной обороны. На финансирование национальной экономики были направлены 1,557 триллиона рублей, на национальную безопасность — 1,459 триллиона рублей. Объем финансирования образования составил 561,5 миллиардов рублей, здравоохранение — 408,077 миллиардов рублей