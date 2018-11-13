Эксперт объяснил, кто потеряет больше от неучастия России в Давосе

Москва, 13 ноября. Российская делегация не поедет в швейцарский Давос, если организаторы Всемирного экономического форума не пересмотрят свое решение запретить участвовать в нем ряду российских бизнесменов, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Москва в этом случае не станет направлять на мероприятие государственных служащих и представителей компаний с госучастием, пояснил он.

Известного российского банкира Гарегина Тосуняна подобные слова главы правительства нисколько не удивили. Он признался Федеральному агентству новостей, что в данном случае персоналии не имеют абсолютно никакого значения.

«Я сам многие годы был участником Давосского форума. Его культура не предполагает дискриминации по каким-то национальным признакам или принадлежности к той или иной стране, — заявил президент Ассоциации российских банков. — Поэтому, конечно, все это сильно удивляет. Так что я думаю, что заявление Медведева вполне логично».

Тосунян добавил, что у него даже в голове не укладывается, чтобы такой демократичный и открытый деловой форум начинал применять подобного рода санкции. По мнению эксперта, вообще запретить туда ехать российским бизнесменам никто не может, но «вполне могут рекомендовать».

На вопрос, кто потеряет больше от возможного неучастия России в следующем ВЭФ, доктор юридических наук сразу же сказал, что все без исключения.

«Но устроители, несомненно, в первую очередь, — добавил Тосунян. — По той простой причине, что они подрывают саму основу организации данного форума. К тому же, это бизнес-конференция, и устроители, кстати, делают на этом очень приличные деньги — потому что там потрясающие взносы за участие».

Ранее стало известно, что Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и Андрей Костин не будут приглашены на предстоящий Всемирный экономический форум, который пройдет в январе 2019 года.