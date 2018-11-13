Москва исправит ошибки США: эксперты объяснили заявление Медведева о помощи в восстановлении Ливии

Российская Федерация готова оказать помощь в восстановлении экономики и социальной сферы Ливии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, — это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии. И мы готовы этим заниматься», — подчеркнул российский премьер на проходящей в Италии конференции по Ливии.

Медведев добавил, что Москва готова сотрудничать с Триполи в вопросе развития экономических проектов. Тем не менее глава кабинета министров сообщил, что само сотрудничество зависит от национального примирения в Ливии.

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что подобным заявлением российский премьер дает понять политическим оппонентам России, что Москва намерена встать на защиту Ливии так же, как это было с Сирией.

«Нужно понимать, что в первую очередь Россия решала политические задачи, такие как нормализация жизни в Сирии, поддержка законного президента Башара Асада и т. д. Однако вместе с этим Москва имела и вполне конкретные экономические бонусы. Если говорить про Сирию, то это доходы нашей нефтегазовой отрасли от того, что не будет построен газопровод из Катара в Европу. Россия также продемонстрировала возможности своего вооружения и уже заключила несколько миллиардных контрактов на его поставку», — поясняет эксперт.

К «бонусам» также следует отнести проверку готовности личного состава Вооруженных сил России в боевых условиях, модернизацию военных тактик и испытание нового вооружения. С Русланом Осташко согласен и эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы видели, как на встречу с представителями Минобороны РФ приезжал ливийский военачальник Халифа Хафтар, а это уже может говорить о том, что Ливии требуется реальная помощь. В свое время там Вашингтон постарался: убили Каддафи и буквально разрушили страну войной группировок. Но Москва исправит ошибки США. Российская Федерация поможет, воссоединит наконец народ и принесет мир в нестабильную африканскую страну», — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, в 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, во время которой был свергнут и зверски убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. Сегодня Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.