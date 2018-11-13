«Меня это не касается»: друживший с Тальковым Панкратов-Черный отреагировал на новости по делу об убийстве певца

Следственный комитет возобновляет расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году. Эту новость Федеральному агентству новостей прокомментировал народный артист России Александр Панкратов-Черный, который был близким другом Талькова. Отметим, по данным СМИ у Панкратова-Черного была собственная версия убийства певца.

На вопрос, как он относится к возобновлению расследования, Александр Панкратов-Черный ответил так:

«Сколько можно?! Откуда я могу знать детали? Меня же не было там в это время, в ту минуту я сам попал в аварию!»

Узнав, что инициатором возобновления расследования является вдова Талькова, которая, судя по всему, придерживается версии, что в смерти певца виноват его концертный директор, скрывшийся в Израиле, Панкратов ответил:

«Пусть считает, я-то при чем? Меня это вообще не касается, я вообще не знал его окружения, я только с ним общался, и все».

По информации СМИ, в свое время Александр Панкратов-Черный говорил, что слышал от одного следователя такую версию: в Талькова стреляли из пистолета Макарова, его сердце пробили две пули, всаженные одна в другую.

На основании этого актер делал вывод, что основные подозреваемые — концертные директора Талькова и певицы Азизы — не могли быть убийцами, поскольку не обладали такими навыками стрельбы.

Убийство певца Игоря Талькова считается одним из самых загадочных в шоу-бизнесе. Трагедия произошла 6 октября 1991 года в Петербурге во время сборного концерта звезд эстрады во Дворце спорта «Юбилейный».

Тальков был убит в ходе массовой потасовки, в которой принимали участие охранники певца, его концертный директор Валерий Шляфман (после трагедии он спешно уехал в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий) с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым (умер в 2016 году, после 1991 года носил фамилию Рус).

Согласно официальной версии, оружие, из которого был убит Тальков, так и не найдено, убийство до сих пор считается нераскрытым, хотя версий существует немало.