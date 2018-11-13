В Госдуме назвали перспективные маршруты для этнотуризма в России

Москва, 13 ноября. Государство намерено развивать этнотуризм в России. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей обозначил перспективные маршруты.

Вопрос развития этнотуризма в России будет обсуждаться на расширенном заседании комитета, участие в котором примут представители всех заинтересованных субъектов страны и ведомств. Гильмутдинов обратил внимание, что эта тема является актуальной, так как современным туристам хочется не только посмотреть достопримечательности, но и познакомиться с культурой местных жителей, а также не только купить сувениры, но и принять участие в каком-нибудь необычном обряде.

По его мнению, в каждом регионе есть свои маршруты для такого туризма.