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В Госдуме назвали перспективные маршруты для этнотуризма в России

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В Госдуме назвали перспективные маршруты для этнотуризма в России

Москва, 13 ноября. Государство намерено развивать этнотуризм в России. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей обозначил перспективные маршруты.

Вопрос развития этнотуризма в России будет обсуждаться на расширенном заседании комитета, участие в котором примут представители всех заинтересованных субъектов страны и ведомств. Гильмутдинов обратил внимание, что эта тема является актуальной, так как современным туристам хочется не только посмотреть достопримечательности, но и познакомиться с культурой местных жителей, а также не только купить сувениры, но и принять участие в каком-нибудь необычном обряде.

В Госдуме назвали перспективные маршруты для этнотуризма в России

По его мнению, в каждом регионе есть свои маршруты для такого туризма.

«В Ставрополе можно посмотреть, как жили казаки, посетить станицы, увидеть их свадьбу, побывать в стилизованных домах. Есть отдельные туры по Золотому кольцу, где можно познакомиться с русскими традициями, обычаями. В Татарстане можно посмотреть древний Болгар, увидеть, как татары строили свой город, как развивалось их государство», — заметил Гильмутдинов.

Автор: Катерина Иванова
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