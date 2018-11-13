Военный инструктор рассказал про «невидимую проблему» украинской армии

Киев, 13 ноября. Украинские власти весьма выборочно подходят к развитию вооруженных сил страны. Об этом во вторник заявил офицер ЦАХАЛ, военный инструктор Игаль Левин.

Он отметил, что Киев охотно вкладывает деньги в то, что после можно предъявить украинским избирателям как некое достижение, но остается и «невидимая проблема» — сама украинская армия страдает от тотального недофинансирования. В частности, силовикам не хватает средств для обучения военных. В результате создается одна лишь видимость благополучия вооруженных сил.

«Есть реформы, меняется бытовой уровень, появились бригады — недоукомплектованные, но они есть. Но мне кажется, что видимого делается все-таки больше, чем невидимого. Петру Порошенко перед выборами важно показать, что дело идет», — рассказал Левин украинскому изданию «Апостроф».

Напомним, что ранее украинские военные пожаловались Порошенко на поставляемые в армию сухпайки. По словам бойцов ВСУ, вместо привычного им мяса или сала они получают бананы и апельсины.

При этом, президент Украины неоднократно заявлял, что украинская армия, которая на сегодняшний день зависит от поставок западного оружия и финансирования, является «сильнейшей в Европе».