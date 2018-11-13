Газа, 13 ноября. Палестинские группировки объявили о прекращении огня в секторе Газа. Достижение перемирия стало возможным благодаря посредническим усилиям Египта, передает телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Согласно коммюнике оперативного штаба Комитетов палестинского сопротивления, Каир способствовал закреплению перемирия.

«Сопротивление будет придерживаться перемирия до тех пор, пока его соблюдает сионистский враг (Израиль)», — говорится в заявлении.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания также сообщил, что стороны готовы вернуться к спокойствию. По его словам, взаимопонимание возможно в случае, если Израиль прекратит агрессию.

11 ноября израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа. Во время рейда в районе города Хан-Юнис были убиты семеро кассамовцев (членов группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама»), в том числе один из их полевых командиров. При перестрелке погиб подполковник израильского спецназа. Еще один израильский офицер был ранен.

В ответ на это группировки Газы начали обстрел Израиля. По территории государства было выпущено более 400 ракет. Армия Израиля нанесла удары по противнику, поразив около 150 целей в анклаве. По последним данным, погибли семь палестинцев. Около 30 человек получили ранения. В Израиле погиб один человек, около 70 граждан получили ранения.