Сирия, 14 ноября. САА продвинулась в районе границы провинций Дамаск и Эс-Сувейда, уничтожив 10 боевиков ИГИЛ1. В Хомсе прогремел взрыв, есть пострадавшие среди мирных жителей. Ситуация на юго-востоке Идлиба и к западу от Алеппо заметно обострилась, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов к западу от Алеппо; усилили авиационную группировку на юго-востоке Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): арестовала мужчину по подозрению в организации взрыва в Джараблусе; потеряла нескольких радикалов из-за междоусобных стычек в Африне.

Международная коалиция: снова вела бомбардировки в восточной части провинции Дейр-эз-Зор; попросила курдов убрать все фото и портреты главаря РПК Абдуллы Оджалана в населенных пунктах на восточном берегу Евфрата.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): начала новые столкновения с армией САР к юго-востоку от Идлиба; заявила, что нанесла урон проасадовским силам в районе Абу-Духура и к северо-западу от Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): потеряло очередное укрытие и 10 джихадистов в ходе спецоперации САА на границе провинций Эс-Сувейда и Дамаск; лишилось одной из подпольных бандгрупп в предместьях Идлиба.

Курды: понесли потери убитыми в результате нападения бандформирований ИГИЛ в западной части Ракки.

Провинция Алеппо

В прошедшие сутки в западных пригородах Алеппо отмечались перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами радикальных исламистских бандформирований. По сообщениям местных жителей, к очередным столкновениям привели не прекращающиеся провокационные обстрелы джихадистов. Twitter-ресурс Jisr TV передавал о стычках вблизи поселков Аль-Рашидин и Аль-Мансура. Кроме того, по информации Halab Today, противостояние также разворачивалось на окраине пригорода Аз-Захра, где использовались пулеметы и ракетные установки. Утверждалось, что столкновения привели к жертвам, но о том, какая из сторон понесла урон, не уточнялось. Сведения об этом пока проверяются.

Члены бандгруппы «Аль-Хамза», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА), вновь устроили междоусобные бои в городе Африн. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), самые ожесточенные из них прошли в квартале Махмудия. Сообщается о большом числе раненых и убитых, однако более точная информация еще устанавливается.

Так называемые полицейские отряды ССА арестовали молодого мужчину в Джараблусе в северо-восточной части Алеппо. Как сообщал турецкий источник на своей странице в Twitter (@huseyinbozan), задержанный подозревается в организации взрыва, прогремевшего в городе за день до этого.

Провинция Хомс

В районе Аз-Захра города Хомс произошел взрыв, передавало накануне сирийское агентство SANA слова главы полиции административного центра. Он рассказал, что прямо в центральной части населенного пункта детонировало взрывное устройство, заложенное неизвестными в пассажирском миниавтобусе. Шесть мирных жителей при этом получили ранения. В настоящее время продолжается поиск лиц, причастных к организации теракта. Напомним, этот город был полностью зачищен от боевиков еще весной 2017-го, тем не менее до середины текущего года к северу от Хомса сохранялся террористический анклав — так называемый «Растанский котел». Там наряду с другими группировками дислоцировалась, в частности, «Джебхат ан-Нусра», которая не раз проводила теракты в этом населенном пункте и его окрестностях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный новостной канал в Twitter (@DeirEzzor24) передавал, что авиация западной коалиции во главе с США накануне провела новые бомбардировки к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Данные о возможных очередных жертвах среди мирных жителей пока выясняются.

Представители сил Соединенных Штатов и их союзников попросили главарей курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF)**** убрать все фотографии и портреты Абдуллы Оджалана, вывешенные в городах Дейр-эз-Зора и Хасаки, сообщал информационный Twitter-ресурс (@Deirfree). Оджалан является главой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической организацией в Турции и ряде других государств.

Пять гражданских лиц погибли при разрыве крупнокалиберной мины в одном из поселков, подконтрольном курдам и расположенном на восточном берегу Евфрата к северу от Дейр-эз-Зора. По информации источника Jisr TV, взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства», которые ранее целиком занимали эти территории. Однако радикалы SDF, захватившие район, до сих пор не провели тщательную зачистку местности от следов террористов, из-за чего продолжает страдать местное население.

Провинция Идлиб

Обстановка в юго-восточной части Идлиба снова серьезно осложнилась из-за действий «Джебхат ан-Нусры» и других крайне радикальных группировок. Так, согласно информации Masar Press Net, тяжелые стычки правительственных сил САР и бандгрупп «Хайят Тахрир аш-Шам» фиксировались у поселения Мушайрифа, после того как джихадисты первыми начали обстрелы. В связи с обострением ситуации в регион были передислоцированы несколько самолетов ВВС САР. Также там отмечались пролеты разведывательной авиации ВКС РФ. Подконтрольные боевикам ресурсы, кроме того, заявляли об убийстве исламистами нескольких солдат САА на линии фронта между городами Абу-Духур и Таль Тукан, однако эти сообщения так и не были подтверждены.

Главари «Тахрир аш-Шам» накануне утверждали, что им удалось ликвидировать одну из подпольных групп ИГ1 в окрестностях Идлиба, передавал канал в Twitter (@jisrtv). По данным этого ресурса, штаб данной ячейки был захвачен, а все ее члены — задержаны.

Провинция Ракка

Медиа-крыло «Исламского государства» — агентство Al Amaq — сообщало, что бандформирования ИГИЛ устранили четырех бойцов SDF около блокпоста курдских отрядов на окраине населенного пункта Шувейхат, находящегося к северу от города Ат-Табка на западе Ракки. Весь этот район вместе с остальной северной половиной провинции был занят «Демократическими силами» при помощи ВВС международной коалиции еще в 2017-м году. Тем не менее там до сих пор дислоцируются «спящие ячейки» ИГ, которые постоянно проводят атаки на опорные пункты курдов, а также устраивают теракты, в результате которых в регионе зачастую гибнут и мирные граждане.

Провинция Хама

Связанный с «Ан-Нусрой» ресурс в Twitter HAMAH NOW утверждает, будто бы союзные официальному Дамаску ополченческие отряды понесли урон в северо-западной части Хамы при попытке отбить позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным канала в сети микроблогов, столкновение произошло недалеко от поселка Аль-Джанабра, где проправительственные силы якобы и понесли потери ранеными и убитыми. Эти данные, однако, еще проверяются, и потому официально не подтверждены. Напомним, что ряд формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и других крайне радикальных группировок бойкотировали отвод сил из демилитаризованной зоны в районе «Большого Идлиба», которая была установлена в результате переговоров представителей Турции и РФ.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская армия в минувшие сутки значительно продвинулась в рамках операции по окончательной зачистке местности в районе Ас-Сафа на границе провинций Эс-Сувейда и Дамаск от разрозненных отрядов ИГ. По сведениям портала Al Masdar News, подразделения САА полностью отбили часть территорий в этом горно-пустынном районе, уничтожив очередное убежище боевиков. В ходе спецоперации было ликвидировано как минимум 10 террористов. Многие местные активисты подчеркивают, что остаткам бандгрупп «Исламского государства» удается сохранять присутствие там во многом благодаря ландшафту, который дает возможности для маневров и тщательной маскировки, но прежде всего — посредством помощи со стороны военнослужащих США, дислоцирующихся на базе «Ат-Танф», расположенной неподалеку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)