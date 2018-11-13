Меркель предложила создать Совет безопасности Евросоюза

Страсбург, 13 ноября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала депутатов Европарламента создать Совет безопасности ЕС. Об этом канцлер заявила в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения», — сказала Меркель,

По ее словам, Евросоюз должен быть сплоченным и сильным для того, чтобы быть услышанным на мировой арене. Глава немецкого правительства призвала Европарламент стать более самостоятельным, отметив, что только так «ЕС сможет выжить как сообщество».

Стоит отметить, что минувшим летом Ангела Меркель уже выступала с инициативой по созданию Совета безопасности ЕС. По ее словам, цель этого нововведения — укрепление дееспособности и новый подход к внешней политике.