Катар заявил, что не потерпит давления США из-за покупки российского оружия

Москва, 13 ноября. Катар не потерпит давления со стороны США из-за покупки российского оружия. Об этом во вторник заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

«На нас никто не оказывал давления. Мы его не потерпим. Это наше право — сотрудничать в этой сфере, если это не угрожает третьей стороне», — отметил он.

Дипломат добавил, что Россия производит качественные оборонительные системы, поэтому Доха проявляет к ним неподдельный интерес.

По словам аль-Аттыйя, санкционная политика Соединенных Штатов может тормозить военно-техническое сотрудничество между Катаром и Россией. В связи с этим Доха старается исключить эти риски при заключении новых контрактов, передает ТАСС.

Напомним, что ранее США пригрозили санкциями Турции и Индии, если эти страны приобретут российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Несмотря на угрозы, Индия все же подписала контракт, а Турция подтвердила намерение приобрести российские зенитные орудия.