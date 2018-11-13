УПЦ отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине

Киев, 13 ноября. Епископы канонической Украинской православной церкви считают невозможным присоединиться к автокефальной Украинской церкви раскольнической структуры «Киевский патриархат». Об этом говорится в решении Архиерейского собора, заседание которого прошло во вторник.

В решении Собора сообщается что процесс предоставления томоса об автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости. Он является искусственным и навязанным извне, подчеркивается в документе.

Собор епископов также признал недействительным решение Константинополя по Украине и выступил против изменения названия церкви. Томос об автокефалии углубит раскол, а также усилит церковные конфликты на Украине, говорится в решении Собора.

«В этих условиях привлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим процессам считаем невозможным», — сообщили представители УПЦ.

Ранее в УПЦ ждали украинского президента Петра Порошенко на Архиерейский собор, однако в последний момент Порошенко отказался встречаться с епископами.