Эмир Катара пригласил Путина в Доху

Москва, 13 ноября. Доха ожидает президента РФ Владимира Путина, посольство Катара в Москве передало приглашение эмира в Кремль. Об этом сообщил посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

«Мы ожидаем ответа от российской стороны, когда будет осуществлен этот долгожданный визит», — сказал дипломат в комментарии ТАСС.

Аль-Аттыйя также отметил, что Россия и Катар обмениваются визитами на разных уровнях. По его словам, достаточно часто Москву посещают делегации из Дохи. Дипломат рассказал, что не так давно Катар посетили директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Контакты между Россией и Катаром аль-Аттыйя оценил как достаточно интенсивные.

Посол также выразил надежду на еще большее укреплением связей двух стран по всем направлениям. Доха заинтересована в расширении сотрудничества с Москвой в сферах политики, экономики и безопасности.