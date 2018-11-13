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ФССП объяснила, почему Навального ограничили в выезде из России

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ФССП объяснила, почему Навального ограничили в выезде из России

Москва, 13 ноября. Блогер Алексей Навальный ограничен в выезде из России в связи с открытым по требованию компании «Кировлес» исполнительным производством о взыскании с него более 2,1 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«ФССП России по заявлению взыскателя возбуждено исполнительное производство о взыскании с  А.А. Навального  в пользу Кировского областного государственного унитарного предприятия «Кировлес» суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 164 618 рублей 63 копеек», — говорится в сообщении ФССП.

В службе отметили, что все вступившие в законную силу судебные решения подлежат обязательному исполнению в соответствии с российским законодательством. При этом если должник выполнит все обязательства, то все наложенные ранее запреты и ограничения будут сняты.

Согласно базе данных, исполнительное производство в отношении Навального было возбуждено 9 ноября. Согласно законодательству РФ, приставы могут запретить гражданам выезжать из страны, если долг составляет более 30 тысяч рублей.

Ранее Навальный сообщил, что попытался вылететь из России в Страсбург, но не смог этого сделать.

Политологи в беседе с Федеральным агентством новостей предположили, что поездки в другие страны связаны с поиском нового места жительства. Эксперты также считают, что Навальный в настоящее время не имеет никаких перспектив в России.

Автор: Дарья Смолина
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