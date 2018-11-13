«Нам надоели инсинуации»: в семье Талькова объяснили возобновление расследования убийства певца

Неожиданную новость о возобновлении Следственным комитетом расследования убийства певца Игоря Талькова, произошедшего в 1991 году, Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать людей, хорошо помнящих эту трагическую историю.

Певица Азиза, которая, возможно, стала косвенной причиной разгоревшегося тогда конфликта, отказалась разговаривать с корреспондентом ФАН: узнав причину звонка, она бросила трубку.

Телефон вдовы Татьяны Тальковой был недоступен (позже выяснилось, по какой причине).

Подруга певца Елена Кандаурова оказалась простуженной и почти не могла говорить. Единственное, что она сказала:

«Все это такая глупость, я даже не хочу на эту тему разговаривать».

Что стоит за скупым сообщением Следственного комитета, подробно разъяснила пресс-секретарь вдовы певца Ирина Красильникова.

«Сейчас идет процесс возобновления уголовного дела в связи с тем, что вышел новый закон, — рассказала она корреспонденту ФАН. — По этому закону человека, который скрывается от следствия, можно не «доставать» из-за границы, а вести судебные действия без его присутствия и заочно его осудить. В связи с этими изменениями в законодательстве мы возобновляем процесс, потому что нам надоели инсинуации по этому делу. Дело в том, что 27 лет назад подозреваемый в убийстве был назван, но он скрылся за границей, и в связи с этим дело было приостановлено. А теперь оно будет возобновляться. Поэтому Татьяна Ивановна Талькова сейчас находится в Петербурге в Следственном комитете: она вступает в права потерпевшей. До этого потерпевшей была Ольга Юльевна Талькова — мама Игоря, она умерла. И теперь, чтобы возобновить процессуальные действия, Татьяна Ивановна находится в Следственном комитете Петербурга».

Отметим, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», сын певца Игорь Тальков-младший не знал о возобновлении уголовного дела об убийстве своего отца. Он заявил, что считает идею продолжить расследование странной.

Убийство музыканта и автора песен Игоря Талькова произошло в воскресенье 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время концерта звезд советской эстрады. Тальков был убит из огнестрельного оружия возле собственной гримерки незадолго до планируемого выхода на сцену.

Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана (после происшествия он уехал в Израиль и сменил фамилию, став Высоцким) с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым (1963–2016, после 1991 года его фамилия была Рус). Оружие, из которого был убит Тальков, не найдено, состав участников драки неизвестен, а само убийство считается нераскрытым.