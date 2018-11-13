Архиепископы УПЦ поставили Порошенко ультиматум

Киев, 13 ноября. Архиепископы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, но только при условии, что она пройдет на территории церкви. О поставленном ультиматуме говорится в заявлении Собора епископов церкви, который состоялся во вторник на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

«Архиепископы Украинской православной церкви Московского патриархата подтверждают готовность к встрече с президентом Украины, но только на церковной территории», — подчеркивается в документе.

Напомним, встреча архиереев канонической УПЦ с президентом должна была состояться в 14.00 по инициативе Порошенко. Представители УПЦ предложили ему встретиться в Киево-Печерской Лавре, однако глава государства в последний момент отказался туда приехать.

В данный момент украинские власти пытаются получить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине. Решение Константинополя в РПЦ назвали неканоническим и исключительно политическим. В связи с этим синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.

Многие эксперты в связи с этим заявили о церковном расколе.