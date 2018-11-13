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УПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

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УПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

Киев, 13 ноября. Украинская православная церковь Московского патриархата прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято на соборе епископов УПЦ.

«Евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в данный момент является невозможным и прекращается», — говорится в решении собора епископов.

Напомним, ранее РПЦ прекратило все связи с Константинополем после того, как он поддержал церковный раскол на Украине, допустив предоставление неканонической структуре автокефалию.

УПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

Ранее 13 ноября президент Украины Петр Порошенко отказался приехать на Архиерейский собор в Киево-Печерскую Лавру, где проходило заседание Священного Синода и Архиерейского собора.

Автор: Катерина Иванова
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