Медведев о действиях НАТО в Ливии: Циничный обман в Совбезе ООН

Палермо, 13 ноября. НАТО обманула участников Совбеза ООН, когда осуществила военную интервенцию в Ливию. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции по Ливии в Палермо.

«Как это можно сегодня расценить? Не только как грубейшую ошибку, но, прежде всего, как циничный обман со стороны тех, кто претендует на моральное и политическое лидерство в мире. Циничный обман за круглым столом Совбеза ООН», — отметил он.

Глава российского правительства подчеркнул, что в результате действий альянса временная военная коалиция фактически присвоила себе полномочия ООН. По словам Медведева, Россия всегда выступала за выстраивание политического диалога, как единственно возможный способ бескровного урегулирования конфликта. Руководство НАТО же решило пойти другим путем, в результате чего альянс начал бомбить Ливию в нарушение резолюции СБ ООН.



Напомним, что военная операция ООН в Ливии началась 19 марта 2011 года. В результате нанесения авиаударов погибли 718 человек, еще 4 тыс. человек получили ранения. Россия, Белоруссия, Чехия, Китай и Венесуэла осудили действия альянса, заявив, что НАТО превысила свои полномочия и использовала в своих целях резолюцию ООН.

Итогом вторжения военного блока в Ливию стало свержение и убийство местного политического лидера Муаммара Каддафи, возникновение полномасштабной гражданской войны и общая дестабилизация всего региона.