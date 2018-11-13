Эксперт объяснил переориентацию африканских стран с Запада на Россию

Москва, 13 ноября. Африканские страны переориентируются с Запада на Россию. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил, с чем это связано.

Во вторник интернет-площадка «Фонд стратегической культуры» разметила материал о том, что Запад предпринимает попытки помешать России помочь урегулированию кризиса в Центральноафриканской Республике. В частности, западные специалисты распространяют несоответствующую действительности информацию о том, что местные командиры вооруженных групп ставят ультиматум в адрес российских специалистов в ЦАР о якобы выходе из Хартумской декларации 2018 года. Однако эти фейки получили опровержение и со стороны МИД РФ, и со стороны командиров, подписавших этот документ.

По мнению Кошкина, африканские страны заметили, что западным странам выгодны конфликты на континенте, и они используют их для своих целей. При этом для африканцев стало наглядным положительным примером сотрудничество РФ и Сирии в урегулировании кризиса в стране. Эти факты стали поводом для переориентации политики африканских стран.