«Тайлер — мой чертов бойфренд»: сын Уилла Смита совершил каминг-аут

Лос-Анджелес, 13 ноября. Сын голливудского актера Уилла Смита Джейден заявил, что американский рэпер и продюсер Tyler, The Creator является его бойфрендом. Об этом Джейден заявил во время концерта Tyler, The Creator в Лос-Анджелесе.

«Tyler The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего не хочет говорить Тайлер. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!», — сказал Джейден.

Позднее Джейден Смит продолжил развивать эту тему в социальных сетях. В своем микроблоге Twitter Джейден еще раз напомнил об отношениях с рэпером, отметив, что теперь он «не сможет это отрицать». Однако в ответ рэпер назвал его безумцем.