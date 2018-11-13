Названы технические характеристики смартфона Samsung Galaxy S10

Нью-Йорк, 13 ноября. В Сети появилась информация о технических характеристиках, а также ценах смартфона Samsung Galaxy S10.

Информацию о новинке опубликовал известный инсайдер Бен Гескин. По его словам, гаджет получит экран Infinity-O, который в Сети окрестили дисплеем «с дыркой», из-за того, что фронтальная камера расположена в верхней части дисплея. Она выглядит как маленькая черная точка.

Также устройство будет оснащено сдвоенной основной камерой. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться не на боковой панели, как обычно, а на кнопке выключения устройства.

Samsung выпустит смартфоны с тремя разными вариантами установленной памяти: 4 Гб ОЗУ+64 Гб ПЗУ, 6 Гб ОЗУ+64 Гб ПЗУ, а у самой топовой модификации бюджетного смартфона будет 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти.

Стоимость устройства составит от 650 до 750 долларов. Корейская компания представит его в первом квартале 2019 года на выставке MWC.